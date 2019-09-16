Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БЕЛТА.
На встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько он подчеркнул, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
Лукашенко отметил, что Белоруссия не будет «постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи».
По его словам, они с президентом России Владимиром Путиным уже не раз разговаривали на эту тему, но в ближайшее время при утверждении программы экономической интеграции двух стран вопрос следует обсудить опять.
Ранее Лукашенко пригрозил забрать две нитки магистрального нефтепровода «Дружба» в пользу сырья из США, Азербайджана или Саудовской Аравии, если Россия продолжит «наклонять Белоруссию к рыночной цене на нефть».
Россия пока остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценил свои потери в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов и потребовал компенсации.