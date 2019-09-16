Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БЕЛТА.

На встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько он подчеркнул, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

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Лукашенко отметил, что Белоруссия не будет «постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи».

По его словам, они с президентом России Владимиром Путиным уже не раз разговаривали на эту тему, но в ближайшее время при утверждении программы экономической интеграции двух стран вопрос следует обсудить опять.

Ранее Лукашенко пригрозил забрать две нитки магистрального нефтепровода «Дружба» в пользу сырья из США, Азербайджана или Саудовской Аравии, если Россия продолжит «наклонять Белоруссию к рыночной цене на нефть».

Россия пока остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценил свои потери в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов и потребовал компенсации.

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