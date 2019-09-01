Белоруссия повысила тариф на российскую нефть

Белоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти по своей территории. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. С воскресенья, 1 сентября, он вырос на 3,7 процента.

Это предусмотрено в рамках компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки МН «Дружба») после инцидента с ухудшением качества российской нефти.

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«Сокращение объемов транспортировки нефти во втором квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год», — указали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики.

Крупнейшая авария на нефтепроводе «Дружба» произошла в апреле текущего года года, она затронула всех получателей российской нефти в Европе. В сырье заметили значительное превышение хлорорганики. Из-за загрязнения трубопровод пришлось остановить, суммы компенсаций иностранным компаниям оцениваются в миллиарды долларов.

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