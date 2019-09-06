Белоруссия поставила России жесткие условия по нефти

Белоруссия прорабатывает поставки нефти в страну через Польшу и Прибалтику с использованием двух ниток магистрального нефтепровода «Дружба», по которым сырье из России поступает в Европу. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заявление президента страны Александра Лукашенко.

Материалы по теме Белоруссия ищет замену российской нефти Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине

Глава государства отметил, что сценарий с тем, что Белоруссия «заберет» две нитки «Дружбы», вряд ли подойдет России. «Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования», — заявил Лукашенко.

По его словам, он уже сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что если Москва «нас [Белоруссию] будет наклонять и к рыночной цене на нефть подвели», то Минск будет покупать другую нефть, например, у США, Саудовской Аравии, Азербайджана.

Пока Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск по соглашению от 2017 года может импортировать из России в год 24 миллиона тонн нефти — 18 на свои нефтеперерабатывающие заводы, еще шесть — для реэкспорта. Стороны договорились, что экспортные пошлины на сырье, которое Белоруссия перепродает, будут направляться в бюджет республики.

Однако в текущем году поставки для Белоруссии начали дорожать — причинами стали российский налоговый маневр в нефтяной сфере (он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу). Белорусская сторона оценила свои дополнительные издержки из-за этого в 10-11 миллиардов долларов за период 2019-2024 годов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!