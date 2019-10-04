Минск и Киев обменялись заключенными

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии за шпионаж, помилован на взаимной основе и уже вернулся на родину. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова уточнила, что Шаройко был помилован благодаря результатам переговоров Зеленского с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Работа по освобождению граждан Украины продолжается!» — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Белоруссии Юрия Политику, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в июле 2017 года также по подозрению в шпионаже. При себе у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны.

Материалы по теме Нация под ключ Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?

26 сентября Лукашенко на встрече с украинскими журналистами заявил, что Минск готов освободить Шаройко. По его словам, решить вопрос с помилованием возможно при аналогичных действиях Киева в отношении Политики. Лукашенко тогда отметил, что ранее с экс-президентом Украины Петром Порошенко была достигнута договоренность об обмене, однако Киев ее не исполнил.

Спустя несколько месяцев после ареста Политики, в октябре 2017 года, в Белоруссии по подозрению в шпионаже и создании агентурной сети был задержан украинец Шаройко. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Весной 2018 года председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что не исключает обмена Шаройко на Политику.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!