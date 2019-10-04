Ведущий НТВ признал усталость россиян от обсуждения Украины на телевидении

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин заявил радиостанции «Говорит Москва», что россияне устали от регулярного обсуждения событий на Украине в эфирах.

Он отметил, что телезрителям в России «нужна другая тематика, российская». «Мы в новом сезоне стараемся вообще не говорить про Украину», — пояснил Норкин.

По словам ведущего НТВ, на Украине не происходит ничего, что могло бы заинтересовать россиян. «Слушайте, от них все устали. У них градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьезной историей», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против негативного освещения Украины на российском телевидении. По словам главы государства, не стоит выставлять «братский народ в каком-то невыгодном свете».

После высказывания президента телеведущая «России 1» Ольга Скабеева отметила, что в их передачах никогда не говорят плохо по украинской теме специально.

В конце августа телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии. По его мнению, именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме.

Последние годы на российском телевидении (Первом канале, «России 1», НТВ и других) регулярно выходят десятки политических ток-шоу. При этом главной темой большинства из них были и остаются события на Украине. В этих ток-шоу постоянно принимают участие украинские эксперты, политологи и журналисты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!