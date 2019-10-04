Скабеева ответила на слова Путина о негативном освещении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о негативном освещении Украины на российском телевидении. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.
«Никогда не делаем это специально», — написала Скабеева, выложив скриншот новости о высказывании президента.
Ранее Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину и украинцев на российском телевидении выставляли в негативном свете. По его словам, если подача информации об Украине на российских телеканалах трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает».
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