Скабеева устроила перепалку с украинской журналисткой

60 минут / YouTube

Российская телеведущая Ольга Скабеева ввязалась в перепалку с украинской журналисткой Яниной Соколовской во время обсуждения российско-украинских переговоров по транзиту газа. Видео эфира телепередачи «60 минут», в ходе которого произошел конфликт, доступно на YouTube.

В ходе обсуждения Соколовская заявила, что решение немецкого оператора газопровода Opal ставит Москву в невыгодное переговорное положение и вынудит идти на выгодные Киеву условия. По ее словам, теперь Россия будет «клянчить» у Украины, чтобы ее газ купили.

«А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас», — сказала украинская журналистка, отметив, что Киев «глумится» над Москвой. «Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — парировала Скабеева.

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Ранее Скабеева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за освобождение журналиста Кирилла Вышинского. По ее словам, тогда Зеленский сделал «первый по-настоящему важный шаг». Журналистка отметила, что освобождение ознаменовало 101-й день его президентского срока, и назвала главу государства молодцом.

В настоящий момент Россия, Украина и ЕС ведут переговоры по транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу. Действующий транзитный контракт истекает в конце 2019 года. Еврокомиссия предлагает странам заключить долгосрочное соглашение на 10 лет, Россия — продлить действующий контракт на год. Украину такое решение не устраивает.

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