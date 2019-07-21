Скабеева возмутилась реакции Зеленского на события в Донбассе

Российская телеведущая Ольга Скабеева возмутилась реакцией президента Украины Владимира Зеленского на последние события в Донбассе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Скабеева запостила видео, на котором Зеленский комментирует журналистам начало абсолютного и бессрочного перемирия между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава украинского государства указал, что после начала перемирия выстрелов не было. «Но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины», — добавил он.

Зеленский говорил об инциденте, который произошел спустя несколько часов после начала перемирия. Четверо украинских военнослужащих подорвались на мине, двое из них погибли. Однако Скабеева прокомментировала видео так, как будто Зеленский говорит о произошедшем до этого обстреле Первомайска, который устроили украинские силовики.

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«Зеленский про погибшую в Первомайске женщину: ‘у нас есть одна проблема....’ Ужас какой!», — написала она. В комментарии журналист Александр Коц отметил, что Зеленский даже не вспомнил про погибшую женщину. По словам Скабеевой, «именно это ужасает».

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Одна женщина погиб, еще семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок.

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