Названы первые результаты бессрочного перемирия в Донбассе

Новое — бессрочное — перемирие вступило в силу в Донбассе с 21 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Отмечается, что по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, нарушений не обнаружено.

«На данный момент на линии боевого соприкосновения фиксируется затишье. Обстрелов со стороны противника с 00:01 21 июля не зафиксировано. При этом за несколько часов до вступления в силу перемирия зафиксирован провокационный обстрел Первомайска (...). Это демонстрирует нежелание ВСУ выполнять достигнутые в Минске договоренности», — добавили в Народной милиции ЛНР.

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20 июля украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. В Донбассе назвали обстрел провокацией с целью срыва договоренностей. В Народной милиции ДНР предупредили о новых готовящихся ударах со стороны украинских силовиков.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля. В тот же день сообщалось, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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