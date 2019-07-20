Двое украинских военных погибли от пуль снайпера

В Донбассе двое военнослужащих механизированной бригады имени Короля Данила попали под снайперский огонь при оборудовании блиндажа. Сообщение об этом появилось 19 июля на странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По данным штаба операции, один из военных умер от ранения в больнице. Второй получил ранение в бок и руку, «пытаясь вынести раненого собрата на носилках из зоны обстрела». Он умер на месте.

Как пишет издание Liga.net, военных звали Роман Джерелейко и Александр Бардалим.

Ранее Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе. Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе 17 июля.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции изменился. Ее начали выполнять Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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