Путин оценил ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что ситуация на Украине не изменилась после выборов нового президента. Запись разговора опубликована на сайте Кремля.

«На сегодняшний день [никаких изменений] пока, к сожалению, нет. <...> [Президент Украины Владимир] Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о том, что готов сделать все для урегулирования этой кризисной ситуации [в Донбассе]. Но будучи, по-моему, в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил в ходе избирательной кампании», — сказал Путин.

В начале июля Путин уже говорил о том, что заявления Зеленского противоречат его предвыборным обещаниям. Президент предположил, что ситуация может измениться после выборов в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля. Также он напомнил о намерении украинского коллеги установить прямые контакты с согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами.

В ходе визита во Францию в июне Зеленский заявил, что Украина не готова общаться с сепаратистами, несмотря на решение продолжать переговоры в минском формате. Слова украинского лидера раскритиковали в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отметил, что Зеленский повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко, отказываясь от диалога с Донбассом.

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