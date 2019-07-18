Кремль назвал желаемый первый шаг Киева навстречу России

Речи о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 18 июля.

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В ответ на вопрос о том, что могло бы быть первым шагом Украины навстречу России, Песков заявил: «Конечно, освобождение Кирилла Вышинского» (руководитель портала РИА Новости Украина, задержан в мае прошлого года по обвинению в госизмене — прим. «Ленты.ру»).

Также пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся 11 июля, Путин и Зеленский обсудили обмен заключенными по принципу «всех на всех». «Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание», — сказал он.

Ранее в четверг первый помощник украинского лидера Сергей Шефир заявил, что Киев добьется переговоров с президентом России.

Комментируя возможность переговоров, Кремль неоднократно подчеркивал, что они должны носить предметный характер.

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