В России отреагировали на заявление команды Зеленского по переговорам

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал здравыми слова помощника президента Украины о возможных переговорах Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в четверг, 18 июля.

«Я уверен, что наш президент к переговорам готов. Абсолютно не согласен с тем, что он уклоняется от переговоров», — заявил Цеков.

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Он отметил, что считает нецелесообразным выдвигать дополнительные условия для переговоров. Сенатор назвал инцидент в Керченском проливе осенью прошлого года провокацией, которая была спланирована тогдашним украинским руководством.

Ранее в четверг первый помощник украинского лидера Сергей Шефир заявил, что Киев добьется переговоров с президентом России. По его словам, главной задачей Киева сегодня является возвращение 24 моряков, задержанных в Керченском проливе.

11 июля лидеры России и Украины провели телефонный разговор. Инициатива исходила от Киева. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и контакты в «нормандском формате».

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