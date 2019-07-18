Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Свое мнение он высказал в интервью изданию «Левый берег».

«Есть идея разработать законопроект о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Или близкий к собственнику человек. Я же не правовед, чтобы правильно выразить эту мысль, но вот ограничить это точно надо», — заявил он.

Шефир подчеркнул, что если бы были деньги, то команда президента сама бы приобрела какой-нибудь телеканал.

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Ранее Зеленский обратился к сотрудникам некоторых украинских каналов, призвав их вспомнить, что они не являются «коллекцией Медведчука» или «рабами» владельцев канала. Он назвал сотрудников СМИ «четвертой властью» и «слугами народа».

До этого он пообещал на законодательном уровне разобраться с пророссийскими каналами главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Во время войны любые люди, у которых непроукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — заявил глава государства.

В преддверии первого тура президентских выборов с аналогичным заявлением выступал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Он пообещал устроить «веселую жизнь» медиаресурсам Медведчука и ему самому после своей победы в предвыборной гонке.

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