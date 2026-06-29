Стало известно о договоренности США и Ирана о прекращении ударов

Axios: США и Иран договорились о прекращении ударов

США и Иран договорились о взаимном прекращении ударов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, Вашингтон и Тегеран также договорились провести встречу в столице Катара Дохе во вторник, 30 июня.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана продолжаются на техническом уровне. По его словам, стороны обсуждают допуск международных инспекторов, сокращение обогащения урана, а также другие аспекты, направленные «на обеспечение того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерного оружия».

28 июня ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) отметили, что удары были нанесены по распоряжению американского президента Дональда Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.

