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22:18, 28 июня 2026Мир

В США рассказали о ходе переговоров с Ираном

Постпред США при ООН Уолтц: Переговоры с Ираном продолжаются на техническом уровне
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Переговоры США и Ирана продолжаются на техническом уровне. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц, передает ТАСС.

Как рассказал Уолтц, в настоящее время стороны обсуждают допуск международных инспекторов, сокращение обогащения урана, а также другие аспекты, направленные «на обеспечение того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерного оружия».

Постпред отметил, что президент США Дональд Трамп нацелен на дипломатию, однако его терпение «не будет вечным» и он «оставит на столе» варианты давления на Иран.

Ранее ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) отметили, что удары были нанесены по распоряжению Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Мохабби заявил, что Иран будет реагировать более жестко на любые нарушения режима прекращения огня со стороны США.

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