Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 28 июня 2026Мир

В Иране отреагировали на новые удары со стороны США

Представитель КСИР Мохабби: Ответ Ирана на удары США будет решительным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Army / AP

Иран будет реагировать более жестко на любые нарушения режима прекращения огня со стороны США. Соответствующее заявление сделал представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Мохабби в интервью иранскому телеканалу SNN.

«Ответ Исламской Республики на любые вражеские действия будет решительным, и каждый раз, когда враг нарушит перемирие, он получит более жесткий ответ, чем раньше», — сказано в сообщении.

Представитель КСИР подчеркнул, что Тегеран считает своих противников «лживыми и ненадежными» и ожидает возможных враждебных действий с их стороны на любом этапе, в том числе в ходе переговорного процесса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США атаковали Иран из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Тегерена. «Вполне возможно, что прошлый опыт их ничему не учит! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», — подчеркнул американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. Из-за падения обломков на НПЗ произошло возгорание. Что известно на данный момент?

    Шаман из Ганы случайно проклял сборную Турции и взял вину на себя

    Российского ученого приговорили к семи годам колонии

    США потеряли сотни миллионов долларов из-за ударов Ирана по базе в Персидском заливе

    Рейтинг Навроцкого рекордно вырос после конфликта с Зеленским

    Трехмесячная девочка пострадала при взрыве беспилотника в российском регионе

    В Иране отреагировали на новые удары со стороны США

    Иностранный наемник раскрыл обман ВСУ

    Жительница Константиновки рассказала о бросавших в подвалы с людьми мины бойцах ВСУ

    Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok