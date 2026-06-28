В Иране отреагировали на новые удары со стороны США

Иран будет реагировать более жестко на любые нарушения режима прекращения огня со стороны США. Соответствующее заявление сделал представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Мохабби в интервью иранскому телеканалу SNN.
«Ответ Исламской Республики на любые вражеские действия будет решительным, и каждый раз, когда враг нарушит перемирие, он получит более жесткий ответ, чем раньше», — сказано в сообщении.
Представитель КСИР подчеркнул, что Тегеран считает своих противников «лживыми и ненадежными» и ожидает возможных враждебных действий с их стороны на любом этапе, в том числе в ходе переговорного процесса.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США атаковали Иран из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Тегерена. «Вполне возможно, что прошлый опыт их ничему не учит! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», — подчеркнул американский лидер.