Трамп озвучил причину ударов по Ирану и их цели

Трамп: США нанесли удары по Ирану из-за нарушения Тегераном соглашения о прекращении огня

Американский президент Дональд Трамп озвучил причину новых ударов Соединенных Штатов по Ирану. Тегеран повторно нарушил соглашение о прекращении огня, написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп пригрозил, что «Иран может перестать существовать», если полноценные боевые действия будут возоблены. В ночь на 28 июня самолеты США ударили по иранским хранилищам ракет и БПЛА. Под удар также попали береговые радиолокационные станции.

«Вполне возможно, что прошлый опыт их ничему не учит! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», — подчеркнул американский лидер.

ВВС США атаковали Иран в районе Ормузского пролива. В CENTCOM отметили, Тегеран якобы нарушил перемирие, напав на танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.