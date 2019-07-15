Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы инициируем проект о криминализации сепаратных переговоров с представителями России. Проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене», — заявил на брифинге Вакарчук.

За такие переговоры партия предлагает наказывать на срок 13-15 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

По словам Вакарчука, подобная инициатива вызвана фактом переговоров представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве.

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10 июля глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук и сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович в очередной раз встретились Медведевым в Москве. Стороны обсудили политику президента Украины Владимира Зеленского и его команды, ситуацию в Донбассе, а также газовый спор Москвы и Киева.

22 марта Бойко и Медведчук уже встречались с Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива. Позднее, 7 июня, представители украинской оппозиции провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с Миллером. В разговоре политики назвали обещанную Москвой скидку в 25 процентов на газ лучом света для украинцев.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

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