Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:22, 29 июня 2026Россия

Путин назвал причину переноса переговоров по Украине в Стамбул

Путин: Переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по предложению Киева
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в 2022 году были перенесены в Стамбул после предложения Киева. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что российско-украинские переговоры в 2022 году начались в Белоруссии.

«Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул», — сказал Путин.

В ходе интервью российский лидер допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии. Президент сообщил, что контакты по Украине есть по нескольким направлениям, есть новые предложения.

Путин также отметил, что предложения о проведении встречи с главой киевского руководства давно известны и уже неоднократно озвучивались в контексте переговоров с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу России на СВО

    Собянин рассказал о запуске оплаты по биометрии на всех МЦД

    Мужчина с самым маленьким пенисом стал собирать деньги на его увеличение

    Раскрыт неожиданный способ защитить мозг от деменции

    Путин рассказал об уничтожении украинских диверсантов

    Путин назвал причину переноса переговоров по Украине в Стамбул

    В Москве начали выпуск препарата для лечения тяжелых форм заболеваний почек

    В Москве оценили масштабы прошедших ливней

    Сборная Канады обыграла команду ЮАР и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

    В Европе поставили больше 60 рекордов жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok