Путин назвал причину переноса переговоров по Украине в Стамбул

Путин: Переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по предложению Киева

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в 2022 году были перенесены в Стамбул после предложения Киева. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что российско-украинские переговоры в 2022 году начались в Белоруссии.

«Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул», — сказал Путин.

В ходе интервью российский лидер допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии. Президент сообщил, что контакты по Украине есть по нескольким направлениям, есть новые предложения.

Путин также отметил, что предложения о проведении встречи с главой киевского руководства давно известны и уже неоднократно озвучивались в контексте переговоров с Украиной.