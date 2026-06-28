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22:44, 28 июня 2026Россия

Путин прокомментировал предложения о встрече с главой режима в Киеве

Путин заявил, что предложения о встрече с главой режима в Киеве хорошо известны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения о проведении встречи с главой киевского руководства давно известны и уже неоднократно озвучивались в контексте переговоров с Украиной. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Предложения о встрече с главой режима в Киеве — эти предложения известны хорошо», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что публичное письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. По мнению президента России, действия ВСУ, аналогичные удару по Старобельску, свидетельствуют о неготовности Киева к личным встречам и переговорам.

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