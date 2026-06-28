Путин прокомментировал предложения о встрече с главой режима в Киеве

Путин заявил, что предложения о встрече с главой режима в Киеве хорошо известны

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения о проведении встречи с главой киевского руководства давно известны и уже неоднократно озвучивались в контексте переговоров с Украиной. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Предложения о встрече с главой режима в Киеве — эти предложения известны хорошо», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что публичное письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. По мнению президента России, действия ВСУ, аналогичные удару по Старобельску, свидетельствуют о неготовности Киева к личным встречам и переговорам.