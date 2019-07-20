ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления контроля режима прекращения огня, которых добивались представители республики. Речь идет о неприменении любого вида огня, в том числе снайперского, запрете наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе 17 июля. По словам спецпредставителя председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартина Сайдика, перемирие начнется в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов, комментируя достижение договоренностей, отметил, что контактной группе также удалось согласовать «дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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