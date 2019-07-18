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Россия отреагировала на перемирие в Донбассе

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Григорий Карасин

Россия позитивно оценивает договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА Новости.

По его словам, «позитивные сдвиги налицо, потому что все ждали вот такого подхода». Он отдельно указал, что изменилась и тональность переговоров. Замминистра положительно оценил как само перемирие, так и подвижки в восстановлении моста в районе Станицы Луганской.

В то же время Карасин считает, что «рано пока говорить о каких-то качественных прорывах». В МИД указали, что стороны конфликта должны развивать отношения.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно начнется в день досрочных парламентских выборов на Украине: 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени. В тот же день сообщалось, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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