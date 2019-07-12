Украинского военного посадили за убийство в Донбассе

Суд в итальянском городе Павия приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Об этом сообщает Rai News.

Прокуроры просили для 29-летнего Маркива в общей сложности 17 лет тюрьмы: 16 лет из-за отсутствия судимостей и его хорошего поведения во время ареста плюс год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли. Защита же просила полного оправдания, настаивая, что украинец не совершил никакого преступления. Он был единственным обвиняемым по этому делу.

Отмечается, что перед вынесением приговора Маркив неожиданно сделал заявление. Он указал, что невиновен и верит в итальянское правосудие. «Я солдат, который всегда с честью служил родине», — отметил мужчина.

Телеканал «Громадське» передает, что Маркива также обязали выплатить компенсацию семье погибшего. Адвокат нацгвардейца назвал вердикт суда абсурдным. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что решение будет обжаловано.

31-летний Роккелли был известен в стране фоторепортажами с мест военных действий.

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Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. По данным следствия, он командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел, в результате которого погиб Рокелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Тогда же был ранен и их французский коллега.

Украинская сторона же заявляла, что мужчины погибли в результате артобстрела со стороны российских войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Ранее сообщалось, что у Маркива есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс.

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