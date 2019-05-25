В Италии захотели посадить украинского военного за гибель репортера в Донбассе

В итальянском городе Павия судят украинского нацгвардейца Виталия Маркива за причастность к гибели фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Об этом сообщает издание УНИАН.

Прокурор попросил суд признать военного виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского журналиста и приговорить его к 24 годам лишения свободы. С учетом отсутствия судимостей у Маркива и его хорошего поведения во время ареста прокурор предложил смягчить меру наказания до 16 лет и добавить к этому сроку один год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, вынесет приговор.

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии. В настоящее время он находится в тюрьме в пригороде Милана. Его обвиняют в убийстве Роккелли и его переводчика — российского правозащитника Андрея Миронова — под Славянском 25 мая 2014 года. Кроме того, считается, что военный ранил французского фоторепортера.

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По данным украинского следствия, они погибли в результате артобстрела со стороны российских войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Издание Il Corriere della Sera сообщало, что у Маркива гражданство Италии и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс.

По информации Le Monde, автомобиль с Роккелли, Мироновым и их французским коллегой попал под минометный обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии. Пассажиры и водитель укрылись в кювете, но один из снарядов упал в непосредственной близости от них.

31-летний итальянец Андреа Роккелли был известен в стране фоторепортажами с мест военных действий.

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