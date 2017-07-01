Арестован предполагаемый убийца итальянского фоторепортера в Донбассе

Итальянская полиция арестовала молодого человека, предположительно убившего фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе. Об этом в субботу, 1 июля, пишет газета Il Corriere della Sera.

Подозреваемый — гражданин Италии и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане. Отмечается, что позже мужчина вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал сражаться против ополченцев в Донбасс.

Молодого человека арестовали в пятницу, 30 июня, в Болонье. В настоящее время он находится под стражей.

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Ему также инкриминируется убийство переводчика Роккелли, российского правозащитника Андрея Миронова. Оба преступления совершены в Славянске (Донецкая область Украины) в мае 2014 года. Кроме того, считается, что подозреваемый ранил французского фоторепортера.

По информации Le Monde, автомобиль с Рокелли, Мироновым и их французским коллегой попал под минометный обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии. Пассажиры и водитель укрылись в кювете, но один из снарядов упал в непосредственной близости от них.

31-летний итальянец Андреа Рокелли был известен в стране фоторепортажами с мест военных действий. Как пишет итальянская газета, он отражал в своих работах страдания мирного населения.

С 2014 года, когда в Донбассе начался вооруженный конфликт, там погибли четыре российских журналиста (не учитывая Миронова). В августе 2014 года —фотограф агентства РИА Новости Андрей Стенин. В июне в Донецке был убит оператор Первого канала Анатолий Клян. В том же месяце под Луганском под обстрел попала съемочная группа телеканала ВГТРК, в результате погибли корреспондент Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин.