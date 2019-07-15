Оружие для наемников Донбасса нашли в Италии

В Италии полиция обнаружила и изъяла оружие, связанное с боевыми действиями в Донбассе. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов провели ряд спецопераций в Турине и других городах на севере страны в рамках антитеррористического расследования. Их целью стали места, связанные с представителями ультраправых организаций, имеющих отношение к конфликту в Донбассе.

В итоге был изъят арсенал оружия, среди которого в том числе автоматы последних поколений. Также была обнаружена действующая ракета класса «воздух-воздух», которая находится на вооружении у армии Катара, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Турина.

Во время рейдов были арестованы три человека. ANSA отмечает, что среди них 50-летний Фабио дель Берджоло (Fabio Del Bergiolo) — бывший таможенный инспектор, боровшийся с мошенничеством, который в 2001 году был кандидатом на сенаторский пост.

В начале июня суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех человек, вербовавших наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. Арестованы они были год назад.

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