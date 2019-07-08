Украина попросила у Пентагона продать ей оружие

Киев впервые обратился к Вашингтону с просьбой о продаже американского оружия. Об этом у себя в Twitter cо ссылкой на временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора сообщил Twitter американского посольства.

«Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом о покупке вооружений по программе продаж оружия за рубеж (FMS) Министерства обороны США. Мы начали обрабатывать этот запрос. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Украины, ее территориальную целостность и реформы оборонного сектора», — приводит посольство его слова. Они продублированы на украинском и английском языках.

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19 июня о планах Украины закупить военную технику у США рассказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

В феврале сообщалось, что со склада в воинской части в Львовской области похитили американские тепловизоры общей стоимостью более 4,5 миллиона гривен (10,8 миллиона рублей, или 165 тысяч долларов).

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