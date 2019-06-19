Украину призвали покупать оружие у США

Украина должна приобретать оружие и военную технику у США, заявил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

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«Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать», — отметил Волкер. Однако он не уточнил, какие именно вооружения украинская сторона собирается приобрести у США.

Приоритетными для поставок Волкер считает антиснайперские системы и противотанковые комплексы Javelin. Он добавил, что в будущем США рассмотрят возможность поставок систем противовоздушной и прибрежной оборон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором от Республиканской партии США Робертом Портманом рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. По словам сенатора, Зеленский говорил о храбрости украинской армии и необходимости противостоять российской пропаганде.

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