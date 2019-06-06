Зеленский попросил у США новое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором от Республиканской партии США Робертом Портманом рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. Об этом Портман сообщил во время выступления в сенате.

По его словам, Зеленский говорил о храбрости украинской армии и необходимости противостоять российской пропаганде. «Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей», — сказал политик.

Помимо этого, Портман рассказал о беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. По словам сенатора, во время встречи также обсуждался вопрос помощи Украине. «Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил и администрацией [президента США Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — отметил он.

5 июня Зеленский заявил, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. По его словам, власти страны намерены работу с населением, объясняя украинцам, «что такое НАТО и что это не так страшно».

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