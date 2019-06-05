Зеленский рассказал о подготовке украинцев к вступлению в НАТО

Президент Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Соответствующее заявление он сделал в интервью на телепрограмме «Сниданок» в эфире канала «1+1».

Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, Зеленский заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции.

По его словам, курс на вступление в НАТО гарантирует безопасность Украины и поддерживает украинскую армию на должном уровне. Зеленский заявил, что власти страны будут проводить работу с населением, объясняя украинцам, «что такое НАТО и что это не так страшно».

Только после этого, «когда украинцы будут готовы», власти вынесут на референдум вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, «и Украина будет в НАТО», заявил Зеленский.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что в случае вступления Украины в НАТО Донбасс будет окончательно потерян. Политик считает, что Киев должен сохранить внеблоковый статус для достижения мира.

В феврале прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому в конституции республики закрепляется курс на вступление в НАТО и ЕС. Тогда глава государства подчеркнул, что отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского. В самом блоке признают амбиции Украины на членство, однако заявляют, что сейчас стране стоит сосредоточиться на реформах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!