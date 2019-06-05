В Верховной Раде рассказали о потере Донбасса из-за НАТО и ЕС

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что, в случае вступления Украины в НАТО или ЕС, страна окончательно потеряет Донбасс. Об этом политик заявила в эфире телеканала NewsOne, запись которого доступна на YouTube.

Савченко считает, что к настоящему моменту кризис в Донбассе дошел до той точки, после которой «будет либо третья мировая война, либо все-таки мир». При этом она отметила, что, имея внеблоковый статус, у Украины больше шансов на благоприятный исход. И именно это сейчас важно для Киева, полагает она.

По ее словам, решение экс-президента Украины закрепить в конституции страны курс на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз было «бессмысленным и абсолютно неграмотным». При этом Савченко выразила сомнения в том, что эта юридическая норма будет действовать долго. «Думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО», — отметила депутат.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

В феврале прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому в Конституции Украины закрепляется курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Тогда глава государства подчеркнул, что отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского. В самом блоке признают амбиции Украины на членство, однако заявляют, что сейчас стране стоит сосредоточиться на реформах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!