В США решили помочь Украине с восстановлением флота

США рассмотрят поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил. Об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Его слова цитирует US News.

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По словам генерала, НАТО готова предоставить Украине помощь в восстановлении флота после инцидента в Керченском проливе. «Нам нужно продолжать поддерживать их в том, что касается контрбатарейных систем. Они также обратились к нам за помощью по системам связи», — заявил Скапарротти.

«Есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также предоставление Украине морских систем», — уточнил он.

В октябре стало известно о крупной поставке летального американского оружия на Украину. В страну ввезли около 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов боевых патронов, около 34 тысяч детонирующих устройств, 52 тысячи ракет.

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