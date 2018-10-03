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Стало известно о крупной поставке Украине оружия из США

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США поставили на Украину крупную партию летального оружия. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По его данным, американская сторона доставила оружие и боеприпасы, включая ракеты, через пограничный пункт пропуска Краковец на границе с Польшей еще 30 августа. «Ввезены около 3,5 тысяч единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов боевых патронов, около 34 тысяч детонирующих устройств, 52 тысяч ракет», — сообщил источник. Кроме того, поставлены были почти 5,4 миллиона холостых патронов.

Отправителем груза значится американская военная база в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Получатель оружия — военная часть А-4150 в селе Старичи в Львовской области.

В конце сентября сообщалось, что Конгресс США одобрил выделение Украине в 2019 году военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов. Деньги пойдут на предоставление Киеву летальных видов вооружения, замены ранее поставленного оружия и военных товаров, логистической поддержки, проведения военных учений. США также продолжат оказывать стране разведывательную поддержку.

29 августа стало известно, что Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за единицу, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

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