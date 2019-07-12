Госдеп высказался о переговорах по Донбассу

США не поддерживают изменение форматов международных переговоров, касающихся ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщила представитель Госдепартамента.

По ее словам, изменение «не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации» минских соглашений. При этом барьером она назвала «отсутствие у России политической воли».

Дипломат добавила, что Вашингтон поддерживает усилия президента Украины Владимира Зеленского по оживлению этой темы. «Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом», и России нужно делать то же самое, подчеркнула сотрудник Госдепа.

Ранее 11 июля президент России Владимир Путин отметил, что Зеленскому необходимо более конкретно высказывать инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе.

8 июля украинский президент предложил Путину встретиться в Минске вместе с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании, обсудить статус Крыма и ситуацию в Донбассе. Путин заявил о готовности поговорить с украинским лидером после того, как в Киеве сформируют правительство.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

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