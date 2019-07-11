Бывший посол США объяснил заявление Путина о договоренностях с Обамой по Украине

Заявление президента России Владимира Путина о том, что бывший президент США Барак Обама не выполнил договоренности по Украине в 2014 году, не поддается анализу, потому что Путин не назвал никакой конкретики. Об этом заявил бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст изданию «Укринформ».

По его словам, риторика российского лидера не имеет смысла, потому что тогда Россия проявила прямую агрессию, а американская сторона начала наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

Хербст также отметил, что заявление Путина сложно комментировать, потому что он не говорит, что обещал Обама.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что президент России в интервью для документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с Обамой, касающихся Украины. По его словам, они не были исполнены американской стороной. При этом Путин не стал вдаваться в детали разговора.

В 2018-м министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году Обама просил Путина не отговаривать Виктора Януковича, который в то время руководил Украиной, от соглашения с оппозицией.

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