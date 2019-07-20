Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб, ранения получил от четырех до семи человек, в том числе ребенок 2015 года рождения. Обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. В настоящий момент Первомайск частично обесточен.

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17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля. В тот же день сообщалось, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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