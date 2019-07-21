Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

В Донбассе спустя несколько часов после начала бессрочного абсолютного перемирия четверо украинских военных подорвались на мине. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Счастье около 8 утра по местному времени. Двое военных подорвались «на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника», они получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте.

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Еще двое военнослужащих во время взрыва получили ранения, после чего их эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. Несмотря на это по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, нарушений не обнаружено.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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