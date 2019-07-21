Появилось видео обстрела Первомайска украинскими военными

Телеканал Звезда

Телеканал «Звезда» предоставил видео обстрела украинскими силовиками Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республики за несколько часов до вступления в силу договоренности о бессрочном перемирии. Кадры опубликовал в Twitter бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На видеозаписи заметны клубы дыма от попаданий артиллерии, а также слышны громкие взрывы.

20 июля украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. В Донбассе назвали обстрел провокацией с целью срыва договоренностей. В Народной милиции ДНР предупредили о новых готовящихся ударах со стороны украинских силовиков.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля.

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