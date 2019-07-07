Скабеева прокомментировала видео со странным Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Instagram видео, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

«Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал», — написала она.

Полутораминутный ролик с кадрами с совещания с участием Зеленского, состоявшегося 6 июля в Ужгороде, вызвал широкий отклик в сети. Пользователи обратили внимание на то, что украинский президент выглядит очень уставшим и ведет себя странно: отвлеченно смотрит по сторонам, часто меняет позу, качается из стороны в сторону и строит гримасы.

Некоторым его поведение напомнило случай в 2016 году с депутатом Верховной Рады Дмитрием Добкиным, который, находясь на заседании парламента, все время облизывался, щелкал пальцами, дергался, качал головой и ухмылялся.

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