Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии. По его словам, именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме. Его высказывание опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

Соловьев подчеркнул, что «умышленно делал много тем, когда мы пенсионную реформу обсуждали». Он заверил, что «цифры смотрения были очень невысокие», людей не заинтересовала на уровне обсуждения тема пенсий.

Ведущий уточнил, что россиян, в отличие от американцев, «традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри». «Увы, но это некая данность», — заключил Соловьев.

Он уточнил, российские зрители смотрят эфиры, посвященные Украине, в первую очередь потому, что это «альтернативная история России», а также из-за того, что «там живые настоящие эмоции».

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2011-2012 годах предлагал Соловьеву работу на телеканале «1+1». Он пояснил, что ведущий всерьез рассматривал предложение.

Соловьев позднее ответил, что не получал подобных предложений, однако заметил, что с удовольствием бы рассмотрел возможность работы на телеканале.

Закон о пенсионной реформе, предполагающий повышение пенсионного возраста россиян, был принят в октябре 2018 года. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно увеличен у женщин до 60 лет, у мужчин — до 65.

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