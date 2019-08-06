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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

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Игорь Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Коломойского, Соловьев всерьез рассматривал это предложение. Через кузена ведущего Александра Шапиро (он знаком с Коломойским) они обсуждали финансовую сторону вопроса и готовились подписать контракт. Бизнесмен высоко оценил Соловьева и назвал его «номером один» в вопросах пропаганды.

Олигарх заметил, что это происходило, когда в 2011-2012 годах телеведущий переехал в Израиль, так как у него были «неприятности» в России. Позднее журналиста «простили» и он сумел вернуться обратно, сказал Коломойский.

Сам Соловьев подтвердил, что лично не встречался с ни с кем по этому вопросу. Он опроверг данные о том, что знаком с Шапиро и имел некие проблемы в России в 2010 и в 2011 годах. По его словам, около десяти лет назад по этому вопросу к его матери обращался Анатолий Подобрянский из Днепропетровска. Кто это такой, ведущий не уточнил.

Ранее россияне назвали Соловьева журналистом, вызывающим у них наибольшее доверие. Второе место в рейтинге занял Андрей Малахов.

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