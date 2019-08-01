Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми честными журналистами

Ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев назван журналистом, вызывающим у россиян наибольшее доверие. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос, проведенный Левада-центром.

В пятерку лидеров попали только ведущие телеэфира, сотрудники федеральных каналов. На первом месте оказался Соловьев, за него проголосовали 23 процента опрошенных. Второе место занял его коллега Андрей Малахов, набравший 11 процента голосов. Третье место поделили Ольга Скабеева (канал «Россия 1»), Андрей Норкин (НТВ) и Владимир Познер (Первый канал). Все они набрали по шесть процентов голосов зрителей.

Помимо этих ведущих, в рейтинг также попали Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Ирада Зейналова, Артем Шейнин и Александр Гордон. По мнению экспертов, такая популярность ведущих объясняется модой на эмоциональность и «псевдонародность». Отмечается, что особняком в рейтинге стоит лишь Познер, который заслужило свой авторитет богатым жизненным опытом и яркой биографией.

Опрос проводился весной 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Всех опрошенных попросили назвать пятерых сотрудников российских СМИ, деятельность которых их привлекает. Годом ранее в идентичном рейтинге лидировали Соловьев, Малахов и Познер.

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