Малышева пригрозила преступникам божьей карой и незабываемой встречей с полицией

Телеведущая Елена Малышева пригрозила мошенникам, наживающимся на ее имени, полицией и божьей карой. Такое обращение она опубликовала в Instagram.

Малышева заявила, что пользователи интернета могут стать жертвами мошенников, которые предлагают программы похудения, названные ее именем. По словам ведущей, она обратилась в полицию, и злоумышленников ждет «незабываемая встреча» с сотрудниками правоохранительных органов.

Малышева напомнила аферистам , что одна из десяти заповедей гласит: не укради. «А божья кара всегда страшнее», — заключила Малышева. При этом ведущая дала ссылку на официальный сайт, где предлагает программы для снижения веса.

Материалы по теме «У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?» Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду

Многие подписчики восприняли публикацию негативно. Некоторые из них назвали ведущую мошенницей, другие заявили, что сибирячка Малышева должна обратить внимание на более важные проблемы современного мира, — к примеру, лесные пожары, — а не пиарить свою программу похудения.

Ряд пользователей подтвердили, что сталкивались с преступниками, навязывающими свои услуги от лица сотрудников Малышевой, и одобрили ее поступок.

Ранее телеведущая заявила, что наиболее сбалансированной является средиземноморская диета. Она считает ее оптимальной для человеческого организма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!