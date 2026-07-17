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01:30, 17 июля 2026Ценности

Кармен Электра впервые за 17 лет снялась в откровенной фотосессии для Playboy

Модель Кармен Электра впервые за 17 лет снялась в откровенном образе для журнала Playboy
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @playboy

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, впервые за 17 лет снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy. Об этом сообщило эротическое издание на своем сайте.

На размещенных кадрах 54-летняя звезда «Спасателей Малибу» и «Очень страшного кино» позировала в прозрачном мини-платье, сквозь ткань которого просвечивали трусы. При этом изделие было оформлено чашками с металлическими шипами.

Визажисты дополнили эффектный образ Электры ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы и подобрали к наряду знаменитости кожаный берет с небольшим козырьком.

Кармен Электра впервые дебютировала на обложке упомянутого издания в 1996 году. После этого она появлялась на страницах журнала еще четыре раза: в июне 1997, декабре 2000, апреле 2003 и в юбилейном выпуске в январе 2009.

В июне журнал Playboy опубликовал голое архивное фото Кармен Электры.

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