На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с лидером России Владимиром Путиным в ответ на ожидания украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире ICTV, передает «Укринформ».

По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».

Пристайко считает, что украинские граждане дали шанс Зеленскому стать президентом и повести Украину вперед. «Не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», — сказал дипломат.

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Он добавил, что сейчас для Украины наступил критический момент истории. Пристайко заявил, что лидеры России и Украины должны попробовать договориться. При этом он признал, что не возлагает больших надежд на встречу президентов. «Но, с другой стороны, не попробовать мы не можем перед [украинским] народом», — отметил Пристайко.

Ранее Пристайко поделился ожиданиями от предстоящей встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате». По его словам, власти надеются, что саммит будет проведен таким образом, что Украина сможет развиваться дальше. При этом он рассказал, что в дипломатических каналах сейчас обсуждаются конкретные даты проведения встречи.

В то же время первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Сообщается, что Зеленский уже дал согласие. Путин пока не отреагировал на предложение.

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