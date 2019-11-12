Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Выбрана новая «Мисс Интернешнл»
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Медведев в шутку предложил привиться от лихорадки Эбола
Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов
Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом
Семья главного наркобарона современности снимется в реалити-шоу о криминале
Российский курсант умер от менингита
В Киеве рассказали о судьбе закона об амнистии ополченцев Донбасса
Сыгравшую убийцу в хорроре актрису обвинили в настоящем убийстве
Израиль прогнал российскую субмарину
Новости партнеров

На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с лидером России Владимиром Путиным в ответ на ожидания украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире ICTV, передает «Укринформ».

По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».

Пристайко считает, что украинские граждане дали шанс Зеленскому стать президентом и повести Украину вперед. «Не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», — сказал дипломат.

Он добавил, что сейчас для Украины наступил критический момент истории. Пристайко заявил, что лидеры России и Украины должны попробовать договориться. При этом он признал, что не возлагает больших надежд на встречу президентов. «Но, с другой стороны, не попробовать мы не можем перед [украинским] народом», — отметил Пристайко.

Ранее Пристайко поделился ожиданиями от предстоящей встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате». По его словам, власти надеются, что саммит будет проведен таким образом, что Украина сможет развиваться дальше. При этом он рассказал, что в дипломатических каналах сейчас обсуждаются конкретные даты проведения встречи.

В то же время первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Сообщается, что Зеленский уже дал согласие. Путин пока не отреагировал на предложение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленський робить спробу домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці - Пристайко
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Киев поделился ожиданиями от переговоров в «нормандском формате»
На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03 9 ноября
Высадка десанта на остров Сааремаа

«Красной армии пришлось вжиматься в землю»

Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
10:25Сегодня

Украина призвала Россию заплатить «за агрессию»

10:02Сегодня

Ополчение Донбасса обвинили в применении запрещенного оружия

09:36Сегодня

На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

Бывший СССР00:03 8 ноября
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год

«Было страшно всем»

30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
09:20Сегодня

Киев поделился ожиданиями от переговоров в «нормандском формате»

08:49Сегодня

Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

01:06Сегодня

Сотрудников украинского Нацбанка задержали по подозрению в хищениях

Бывший СССР00:02 3 ноября

Тролли специального назначения

Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
20:0511 ноября

Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»

19:1411 ноября

Украинцы высоко оценили Лукашенко

18:2811 ноября

В ДНР приготовились к появлению украинских силовиков

Россия
Российский курсант умер от менингита
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Рогозин заявил об отстранении коррупционеров от строительства Восточного
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
На российских дорогах появятся новые знаки
«Граждане жили с фигой в кармане»
Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
Российская воспитательница утонула в бассейне детского сада
Все материалы
Мир
Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Сбежавшему из Боливии Моралесу затруднили путь
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Работа ПВО Израиля по палестинским ракетам попала на видео
Эво МоралесПрезидент Боливии ушел в отставку
Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов
Взрыв у посольства в Дамаске связали с палестинскими джихадистами
Все материалы
Бывший СССР
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Украина призвала Россию заплатить «за агрессию»
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Ополчение Донбасса обвинили в применении запрещенного оружия
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
Все материалы
Экономика
В России резко подешевела свинина
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Настрадавшимся венесуэльцам пообещали выход из кризиса
Владимир Черников«Что первично — яйцо или курица?»
Гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» о значимости дизайна в бизнесе
Названо лучшее подсолнечное масло в России
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Мировая экономика приготовилась к кризису
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты причины попытки побега бывшего главы ЦСКА
КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров
Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский военный украл авиатоплива на 50 миллионов рублей
Олег Соколов«Женщины, вино и лошади — это его девиз»
Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
Убивший аспирантку доцент СПбГУ рассказал о содержании в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Израиль прогнал российскую субмарину
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Предсказаны обширные разрушения в США
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Пересмотрен ход эволюции в истории Земли
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Названо главное преимущество АК-12 перед АК-74
Все материалы
Спорт
Боец MMA столкнулась на улице с агрессивной ненавистницей Трампа и уложила ее
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Чемпион UFC в тяжелом весе захотел побить Тайсона Фьюри
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Стало известно о попытках Черчесова вернуть Акинфеева в сборную ради Евро-2020
Фото: Забит Магомедшарипов (слева)Непобедимый дракон
На UFC в Москве проиграло рекордное число россиян. Но Магомедшарипов спас шоу
Темнокожий украинский борец пристыдил сограждан за расизм
Все материалы
Культура
Сыгравшую убийцу в хорроре актрису обвинили в настоящем убийстве
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Рэпера Lil Reese нашли с простреленной шеей
Инес Рамирес и Орландо«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»
Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
Бекмамбетов пришел в гости к Кодзиме и был высмеян
«Мне было интересно сыграть абсолютное зло»
Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»
Пита Доэрти задержали в Париже второй раз за 48 часов
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнопародии на известные телешоу вызвали недовольство каналов
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Женщина обнаружила секретный профиль любимого в соцсети и раскрыла его измены
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Россиянина задержали за пост «Допустимо ли называть русский народ говном?»
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Женщина стала блогером и начала страдать от секс-зависимости
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски надела расстегнутый пиджак на голое тело
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Невесту затравили из-за желания купить дешевое свадебное платье
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Ким Кардашьян влезла в разговор сестры с репортером и попала на видео
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Дизайнера обругали за пальто Меган Маркл в День памяти павших солдат
Все материалы
Путешествия
Безбилетный пассажир закрылся в туалете самолета и вызвал панику на борту
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Посадка выкатившегося за пределы обледеневшей полосы самолета попала на видео
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Пассажир самолета закинул грязные ноги на соседнее кресло и смутил попутчицу
Партнерский материал
За медом и вином
Искупаться в пивном чане, побывать на средневековом курорте: чем заняться в Словении
На вершине российской горы обнаружили записку почти 30-летней давности
Все материалы
Из жизни
Выбрана новая «Мисс Интернешнл»
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Рыбак схлестнулся с агрессивным крокодилом в битве на выживание
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Неуловимый олень размером с кошку попал на видео впервые за 30 лет
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Запрет развлекаться с обнаженной грудью принес девушке тысячи долларов
Все материалы
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Самые крутые УАЗы на бездорожье
Видео: дрэг-рейсинг по пересеченной местности и неожиданный финал
Первый тест нового BMW X6 — видео
Знакомимся с самым «бээмвешным» из больших вседорожников BMW
Kia полностью раскрыла внешность новой Optima
У Mitsubishi появился новый минивэн-кроссовер
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Все материалы
Дом
Россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Россиян стало чаще заливать
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Раскрыты основные покупатели роскошного жилья в Сочи
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы
Все материалы
Нацпроекты
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
На Чукотке починили дороги
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
В Барнауле начали выбирать объекты для благоустройства
Путин допустил передачу части вузов в ведение профильных министерств
Все материалы