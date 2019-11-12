Назарбаев рассказал о согласии Зеленского встретиться с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Зеленский уже дал согласие. Путин пока не отреагировал на предложение.

Назарбаев выразил готовность провести встречу на территории Казахстана, если главы государств захотят встретиться на нейтральной территории.

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В конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. Он напомнил, что лидеры стран провели уже три телефонных разговора.

Перед этим сам Зеленский говорил, что встреча с российским коллегой рассматривается только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен. Источники в окружении президента Украины отмечали, что на встрече он хочет услышать от Путина, что именно тот ждет от Киева.

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