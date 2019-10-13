Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленому. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «112 Украина».

По наблюдениям Кравчука, Путин «начал слушать, не просто слышать» Зеленского. «Он с [предыдущим президентом Петром] Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен [заключенными по формуле] "35 на 35"», — подчеркнул бывший украинский президент.

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Помимо этого Кравчук заметил, что Москва стала иначе относиться к киевским властям. «Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно», — пояснил он.

Первый украинский глава государства заключил, что у Украины и России осталось много неразрешенных вопросов, с которыми невозможно будет справиться быстро. Однако, по его словам, «раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи».

В сентябре Кравчук указал Порошенко на его главную политическую ошибку. По его словам, бывший глава государства хотел распространить интересы и стратегические цели одного региона на всю страну. Также он выразил опасение, что Зеленский может повторить одну из главных ошибок Порошенко — выстроить неграмотную кадровую политику.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы.

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