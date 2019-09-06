Первый президент Украины указал на главную ошибку Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о главной ошибке властей страны в последнее время. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Кравчука, политики последнего времени, в частности, бывший президент Украины Петр Порошенко, хотели распространить интересы и стратегические цели одного региона на всю страну. «Это не получится. Люди имеют свои интересы. Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины», — подчеркнул он.

Ранее Кравчук заявлял, что главные недостатки Петра Порошенко на посту президента — это желание стать богатым человеком и карьеризм. Он также добавил, что Порошенко не любил слушать советы других людей.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!