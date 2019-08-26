Первый президент Украины рассказал о проблемах с мировым признанием

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему после провозглашения Украиной независимости, мировое сообщество отказывалось признавать ее суверенитет от СССР. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам Кравчука, решающую роль в этом вопросе сыграл референдум. «Только после референдума начали признавать», — пояснил он.

В течение месяца после него независимость Киева признали почти 50 стран, отметил Кравчук. «Я каждый день отвечал на поздравления, на телеграммы. Такой был активный процесс поддержки независимости Украины в мире», — рассказал он.

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Ранее Леонид Кравчук назвал бессмысленной старую редакцию гимна страны. По его мнению, в словах, которые использовались до 2003 года, «еще не умерли Украина и слава, и воля» нет логики, сочетания и грамматической связи. «Это была ошибка», — отметил Кравчук. Первый президент Украины объяснил, что в слове «Украина» вместо буквы «а» должна быть «ы», иначе выходит, что «умерла Украина».

Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года принял два документа — Акт провозглашения независимости Украины и постановление «О провозглашении независимости Украины».

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года. На всенародное голосование был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90 процентов участников голосования при явке в 84 процента избирателей дали утвердительный ответ.

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